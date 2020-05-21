Пандемия показала уязвимость США и Великобритании перед угрозой биотерроризма

21.05.2020, 15:18, Новости дня

Американские и британские эксперты рассказали NBC News об уязвимости своих стран для террористических атак с применением биологического оружия. По их словам, ситуация с COVID-19 показала, что имеющихся средств защиты и обнаружения опасных патогенов недостаточно, тогда как источников угрозы за последнее десятилетие стало больше.

Пандемия коронавируса, возможно, вскрывает серьёзную проблему национальной безопасности. По словам экспертов, она показала, насколько уязвимы США и Европа для биологических атак. Подробнее о рисках расскажет корреспондент NBC Уилл Маркс.

УИЛЛЕМ МАРКС, международный корреспондент NBC News: Мы говорили на эту тему с сотрудниками трёх последних администраций по обе стороны Атлантического океана. Они высказывались об уязвимостях, выявленных этой пандемией. Что-то из этого — вполне ожидаемые вещи: истощённые запасы средств защиты, недостаточные объёмы тестирования, неспособность быстро создавать вакцины.

Но упоминались и другие проблемы, гораздо более сложные и уходящие корнями глубоко в историю американской модели защиты от биологических угроз. Это восходит ещё к 2001 году, к письмам с сибирской язвой. Многие из тех, с кем я говорил, заявляют, что BioWatch — система наблюдения, которая должна обнаруживать бактерии и другие патогены, переносимые в окружающей среде в виде аэрозоля, — всё ещё не готова к выполнению своих задач, требует очень серьёзной технической модернизации, чтобы быть целесообразной. Потому что сейчас она не может работать в реальном времени.

Также есть большие опасения за безопасность лабораторий. Мы очень много слышали об институте вирусологии в Ухани, администрация Трампа высказывалась о том, что вирус пришёл из этой лаборатории. По словам экспертов, трудность в том, что число таких лабораторий, известных как «лаборатории четвёртого уровня биологической безопасности», за последние лет десять резко выросло. А это сопряжено с повышенным риском: кто-нибудь из сотрудников может злонамеренно вынести оттуда биологическое оружие, а могут иметь место и несчастные случаи с утечкой этих опаснейших для нашего здоровья патогенов.

Кроме того, очень проблематично то, что вся эта пандемия и катастрофический ущерб от неё могут, по выражению одного бывшего представителя британских вооружённых сил, занимавшегося защитой от биологических угроз, стать «неоновой рекламой» для потенциальных террористов.

Я нахожусь у здания MI5, там есть специальная полицейская структура, занимающаяся безопасностью лабораторий на территории Соединённого Королевства. Бывший директор этой структуры рассказал мне, что больше всего опасается, как бы сотрудник (лаборатории. — ИноТВ) целенаправленно не украл и не распространил опасные патогены.

Так каково же решение этой проблемы? Адресное финансирование, совершенствование технологий и, конечно же, неусыпная бдительность. Человек, отвечающий за это в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил мне, что режим готовности никогда не прекратится.



Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.