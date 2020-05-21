 

Пожар произошел на бывшей АЭС в Нидерландах

21.05.2020, 15:16, Новости дня

Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщила газета Algemeen Dagblad.

Пожар разгорелся днем, дым был хорошо виден издалека. На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль, передает РИА «Новости».

Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.

АЭС Додевард закрыта с 1997 года, но еще не демонтирована. Все топливные стержни реактора были удалены, станция замурована. Ожидается, что к 2045 году уровень излучения снизится до безопасного для сноса зданий.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС потушили все пожары.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / ПНС Ливии выступило против европейской миссии в Средиземном море

08.04 / За реализацию «Северного потока – 2» выступили почти 80% немцев

31.03 / В РФ может остановиться работа на нефтяных месторождениях

29.03 / В Уфе решили наказать отпустивших подростков на концерт родителей

07.04 / Скворцова назвала российские тест-системы на коронавирус самыми чувствительными в мире

02.05 / В Подмосковье на улице нашли тело новорожденного

13.04 / Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в Белоруссии

18.05 / Экс-министр Украины усмотрел «энергетическую экспансию» России

28.03 / Вирусолог предупредил россиян о дачных проблемах

30.04 / В РФ появился коронавирусный индекс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска