Пожар произошел на бывшей АЭС в Нидерландах

21.05.2020, 15:16, Новости дня

Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщила газета Algemeen Dagblad.

Пожар разгорелся днем, дым был хорошо виден издалека. На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль, передает РИА «Новости».

Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.

АЭС Додевард закрыта с 1997 года, но еще не демонтирована. Все топливные стержни реактора были удалены, станция замурована. Ожидается, что к 2045 году уровень излучения снизится до безопасного для сноса зданий.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС потушили все пожары.