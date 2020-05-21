Доктор Мясников раскрыл свой заработок

21.05.2020, 15:16, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, что получает «реально много денег».

«Я, когда пишу декларацию, я все время удивляюсь этой цифре. Откуда такие деньги?», – рассказал Мясников в программе «Соловьев LIVE» на YouTube. При этом, по его словам, он все тратит.

Мясников рассказал, что у него есть небольшая двухкомнатная квартира в сталинском доме – там «всего 68 метров». Также у него есть дом в деревне в 108 километрах от Москвы площадью в 240 квадратных метров, расположенный на участке 75 «соток».

Врач рассказал и о квартире в Париже площадью 29 квадратных метров, ради этого жилья ему даже пришлось брать в долг.

«Сегодня главврач получает довольно много. <…> Фиксированная зарплата по контракту у меня 170 тысяч, но там есть система оценка качества больницы – баллы. И по совокупности баллов они главным врачам дают квартальные премии», – сказал Мясников.

Он подчеркнул, что его больница входит в «тройку первых по Москве», поэтому у него «большие бонусы». Мясников привел в пример зарплаты кардиологов, которые получают 500 тыс. рублей.

Ранее Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью.