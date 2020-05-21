Комитет Сената США хочет получить информацию о работе сына Байдена в Украине

21.05.2020, 15:10, Новости дня

Комитет Сената США направил повестку в суд в адрес консалтинговой компании Blue Star Strategies по делу о расследовании деятельности украинской компании Burisma и Хантера Байдена, сына вероятного кандидата в президенты США на выборах 2020 года Джо Байдена. Об этом сообщает CBS News.

Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам США большинством голосов поддержал решение требовать документы у американской компании Blue Star Strategies, которая оказывала консультационные услуги Burisma. По информации телеканала, эти документы связаны с деятельностью Хантера Байдена и, если компания их не предоставит, ей могут грозить штрафные санкции.

Повестка для Blue Star Strategies направлена в рамках расследований трех коллегий Сената под руководством республиканцев по связям между демократами и Украиной, в том числе обвинения о конфликте интересов между Burisma и Байденом.

Соучредитель и гендиректор Blue Star Strategies Карен Трамонтана прислала письмо, в котором подтвердила, что компания согласилась сотрудничать с комитетом и подала письменные ответы на вопросы, а также документы о встречах с федеральным правительством по Burisma в декабре.

Демократы обжаловали голосование по повестке и заявили, что расследование республиканцев является “партизанским” на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации The Hill, сенатор Рон Джонсон также заявил, что хочет обнародовать отчет о своем расследовании по украинской газовой компании Burisma Holdings и Хантеру Байдену в ближайшие месяцы.

Причиной внешнеполитического скандала и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Байдена, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Позже Трамп назвал сумму в $100 тыс.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который входит в наблюдательный совет украинской газовой компании Burisma, в интервью агентству Associated Press рассказал, что Хантер Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании и никогда не использовал свое родство для продвижения интересов фирмы.

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри “вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов”. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.