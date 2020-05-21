Комбат “Луганска-1” погиб в результате подрыва мины, еще трое полицейских получили тяжелые ранения

21.05.2020, 15:10, Новости дня

Командир батальона полиции “Луганск-1” полковник Сергей Губанов (позывной Седой) погиб в результате подрыва на мине, сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ночью в полиции сообщили, что Губанов погиб от осколочных ранений, но не привели подробностей.

“Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы”, – написал он.

Вночі загинув командир добробату МВС Луганськ-1 полковник поліції Сергій Губанов (Сєдой).

Сміливий, часом до безтями, офіцер. Добрий, надійний друг.

Окупанти підірвали міну на шляху бойовоі патрульної групи.

Горе у нас( Війна нікуди не поділася..

ЧЕСТЬ – нашим хлопцам-воїнам! pic.twitter.com/vmCPGP0a6B

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 21, 2020

На сайте полиции сказано, что инцидент произошел примерно в 21.00 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Губанов и его подчиненные выполняли боевое задание командующего Объединенными силами – патрулировали населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец “с целью недопущения проникновения на подконтрольную Украины территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, перекрытия контрабандных путей и обеспечения правопорядка”.

На взрывном устройстве, кроме Губанова, подорвалось трое полицейских. Они получили тяжелые осколочные ранения. За жизнь правоохранителей борются врачи, сообщили в ведомстве.

Губанов служил в полиции с 1995 года. Принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в том числе в боях за Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. С 2014 года, по данным Нацполиции, находится в “расстрельном списке боевиков”. В 2015 году Губанова назначили командиром батальона “Луганск-1”. В 2016 году за мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

21 мая в Луганской области на мине подорвалась еще одна группа военнослужащих. По данным штаба операции Объединенных сил, вследствие обстрела боевиков мина 120-го калибра попала в грузовой автомобиль, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, а четверо – боевые травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.