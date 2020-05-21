 

В Грузии с 23 мая отменяют чрезвычайное положение и комендантский час

21.05.2020, 15:09, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПравительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час и отменило оба этих ограничения с 23 мая, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По словам премьера, “вызовы этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы обязаны медленно, но очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни”.

Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта, также в стране до сих пор действует комендантский час – с 21:00 до 06:00. Некоторое время был запрещен въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, но в начале мая ограничения были сняты. 

Срок последнего продления режима чрезвычайного положения истекал 22 мая. Однако власти намекали, что не хотят продлевать ограничения, и заявляли, что с 1 июля собираются принимать в стране иностранных туристов. По словам того же Гахарии, к этому времени планируется открыть сухопутные границы и возобновить авиаперелеты.

По плану грузинских властей с 15 июня также будет возобновлена работа туристического бизнеса для жителей страны (откроются, в частности, отели и хостелы). С 11 мая в Грузии открылись все виды производства и магазины – кроме торговых центров и магазинов одежды и обуви. 

По последним данным, в стране заболели коронавирусной инфекцией чуть более 700 человек, 12 из них умерли. 

 



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