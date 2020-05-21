 

В Кемерово завели уголовное дело из-за ролика, где местный Центр “Э” был назван “дырявой конторой”

21.05.2020, 15:09, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Кемеровской области завели уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти после того, как местный блогер Михаил Алферов загрузил на YouTube видео. В нем местный Центр “Э” был назван “дырявой конторе”, “которая состоит из дармоедов и вот существ абсолютно лишних, ненужных, которые просто жрут зарплату”. Об этом сам блогер сообщил “ОВД-Инфо”. 

Заявление с жалобой на Алферова написала оперативница Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Кузбассу по фамилии Евдокимова. Как сообщает блогер, пока его привлекли по делу в качестве свидетеля.

Ранее на Алферова уже заводили уголовное дело по статье об оскорблении судьи, которого он во время заседания назвал “существом”. В июле 2018 года ему назначили 160 часов обязательных работ, посчитав организатором несостоявшегося митинга за отставку губернатора Кемеровской области. О готовящейся акции Алферов тоже рассказал в своих видео. 

Закон о неуважении к власти действует в России с 18 марта 2019 года. Он ввел штрафы за распространение информации, “которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ”. За повторное нарушение по этой статье грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Штрафы по этой статье уже получили: житель Малой Вишеры Новгородской области Юрий Картыжев (его оштрафовали на 30 тысяч за пост “Путин – сказочный д*****б” (идиот)” и житель Вологодской области Юрий Щадрин (также на 30 тысяч рублей за статус в соцсети “ВКонтакте” “Путин ******* не сказочный, а реальный”).



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