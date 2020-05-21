Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах

21.05.2020, 15:08, Новости дня

Российские вузы завершат учебный год в первые две недели июля, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки – в первой половине июля», – цитирует ТАСС Фалькова.

По его словам, система высшего образования в РФ справилась с переходом на дистанционную работу из-за коронавируса.

«Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов он прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась», – сказал он.

Также Фальков заявил, что документы для поступления в магистратуру начнут принимать в июне, в бакалавриат – в июле, передает РИА «Новости».

По его словам, при таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, однако вузы РФ готовы начать обучение 1 сентября.

Также министр уточнил, что с 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение, преимущественно в регионах. По его словам, 11 тыс. бюджетных мест в вузах могут дораспределить в 2020 году.

Вместе с тем министр добавил, что Минобрнауки совместно с молодежной организацией «Российские студенческие отряды» планирует осуществить летнее трудоустройство 60 тыс. студентов по строительным, медицинским, сельскохозяйственным и педагогическим специальностям.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдет аттестация в одиннадцатых классах.

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить знания учащихся в сентябре.