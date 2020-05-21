США решили передать аппараты ИВЛ центру Пирогова в Москве
21.05.2020, 15:08, Новости дня
США безвозмездно передают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, сообщила представитель Госдепартамента.
«Аппараты ИВЛ были изготовлены [компанией] Vyaire Medical и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве», – цитирует ТАСС дипломата.
По ее словам, первые 50 аппаратов ИВЛ прибудут в Москву в четверг, 21 мая.
Ранее военно-воздушные силы США выложили в Сеть видео вылета самолета С-17 с 50 аппаратами ИВЛ для России.
В среду с базы Чарлстон в Южной Каролине (США) вылетел военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Напомним, в понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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