 

США решили передать аппараты ИВЛ центру Пирогова в Москве

21.05.2020, 15:08, Новости дня

США безвозмездно передают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, сообщила представитель Госдепартамента.

«Аппараты ИВЛ были изготовлены [компанией] Vyaire Medical и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве», – цитирует ТАСС дипломата. 

По ее словам, первые 50 аппаратов ИВЛ прибудут в Москву в четверг, 21 мая.

Ранее военно-воздушные силы США выложили в Сеть видео вылета самолета С-17 с 50 аппаратами ИВЛ для России.

В среду с базы Чарлстон в Южной Каролине (США) вылетел военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. 

Напомним, в понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США бесплатно передадут России 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.



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