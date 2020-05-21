Москва сочла невозможным продвижение американской «сделки века»
21.05.2020, 15:08, Новости дня
Москва считает невозможным продвижение «сделки века» США по ближневосточному урегулированию, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Богданов заявил, комментируя детали недавнего разговора со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем, что тот «позвонил и стал рассуждать, что надо продвигать «сделку века», передает РИА «Новости».
«Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ вы знаете прекрасно. И что нужно собирать ближневосточный квартет, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, как выходить из нее», – добавил замглавы МИД.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.
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