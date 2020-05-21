 

Власти Алматы наняли популярных блогеров, чтобы писать посты против религиозного экстремизма

21.05.2020, 15:00, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВласти Алматы собираются привлечь как минимум восемь популярных блогеров к “профилактической работе в сфере религии”. Об этом говорится в тендерной документации управления общественного развития акимата города Алматы, представленной на сайте Госзакупок Казахстана. 

Нанятые блогеры, по условиям тендера, должны будут публиковать посты об опасности экстремистских идей, а также “разоблачать методы и приемы пропаганды идеологии терроризма и экстремизма”, разъяснять госполитику казахстанских властей в сфере религий и комментировать резонансные ситуации по религиозной тематике.

Публикации они должны делать каждый месяц – как минимум 80 постов в социальных сетях до завершения проекта. 

 

Популярность блогеров будет оцениваться по количеству активных подписчиков в “ВКонтакте”, Facebook или Instagram: их должно быть не меньше трех тысяч. 

Кроме блогеров к этой работе привлекут дипломированных специалистов – двух религиоведов, двух исламоведов и одного юриста со стажем работы не менее трех лет.

Координировать посты блогеров в социальных сетях будет компания Bsquared: она выиграла тендер на 10,7 млн тенге ($25,8 тыс), предложив за свои услуги 8,5 млн тенге ($20,4 тыс.). Представители компании будут согласовывать все материалы с управлением акимата, а по итогам должны будут представить “творческий отчет о проделанной работе”. 

Одним из руководителей Bsquared является Беибит Турабаев, которые ранее возглавлял отдел общественно-политической работы управления внутренней политики Алматы и Центр изучения и анализа управления по делам религий города Алматы. 

 



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