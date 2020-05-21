Путин объявил новую дату ЕГЭ в России: 29 июня. Зачислять в вузы по его результатам будут в августе

21.05.2020, 15:00, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин объявил новую дату начала единого государственного экзамена для всей России: 29 июня. Он подтвердил, что его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, а зачислять в вузы по его результатам будут в августе.

“Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня”, – сказал Путин в четверг. “При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме”, – сказал президент.

“Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление (в вузы) пройдет в августе”, – также сказал Путин. Тогда же, в августе, по его словам сдать экзамен смогут те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине. Перенос занятий в вузах пока не планируется: занятия собираются начать 1 сентября.

Ранее Министерство просвещения России из-за коронавируса перенесло школьные экзамены на июнь: Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен для школьников 9-го класса (ОГЭ). При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко настаивал, что ЕГЭ для школьников из-за коронавируса можно будет безопасно провести не ранее августа.

Путин подтвердил, что аттестаты выпускникам российских школ в этом году выдадут без экзаменов. “Такое решение является исключением, оно носит временный характер”, – пояснил он.

Путин отдельно заметил, что ему поступали предложения вообще отменить в этом году ЕГЭ, но он с ними не согласен.

“За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, – а их было много, мы об этом знаем хорошо, – все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные и справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные”, – сказал Путин.