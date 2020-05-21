 

Путин объявил новую дату ЕГЭ в России: 29 июня. Зачислять в вузы по его результатам будут в августе

21.05.2020, 15:00, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент РФ Владимир Путин объявил новую дату начала единого государственного экзамена для всей России: 29 июня. Он подтвердил, что его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, а зачислять в вузы по его результатам будут в августе. 

“Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня”, – сказал Путин в четверг. “При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме”, – сказал президент. 

“Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление (в вузы) пройдет в августе”, – также сказал Путин. Тогда же, в августе, по его словам сдать экзамен смогут те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине. Перенос занятий в вузах пока не планируется: занятия собираются начать 1 сентября. 

Ранее Министерство просвещения России из-за коронавируса перенесло школьные экзамены на июнь: Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен для школьников 9-го класса (ОГЭ). При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко настаивал, что ЕГЭ для школьников из-за коронавируса можно будет безопасно провести не ранее августа.

Путин подтвердил, что аттестаты выпускникам российских школ в этом году выдадут без экзаменов. “Такое решение является исключением, оно носит временный характер”, – пояснил он. 

Путин отдельно заметил, что ему поступали предложения вообще отменить в этом году ЕГЭ, но он с ними не согласен.

“За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, – а их было много, мы об этом знаем хорошо, – все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные и справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные”, – сказал Путин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / В Германии тестируют украинские лекарства от коронавируса – посол

28.03 / Пандемия и битвы идеологий

04.04 / Коронавирус в Китае: 18 заражений за сутки

10.04 / Кремль заявил о желании видеть памятник Коневу восстановленным в Чехии или России

06.05 / Корниенко рассказал, когда пройдут следующие местные выборы в Украине

14.05 / “Бавария” готова ради Сане раскошелиться на 50 млн фунтов

12.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

29.04 / Жители Иркутской области обвинили в поджоге леса чиновников – их сняли на видео с канистрами бензина

03.04 / «Победа» назвала срок возврата денег за отмененные рейсы

29.04 / Мишустин освободил от арендных платежей кинотеатры и стоматологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска