Минфин объяснил, что будет с рублем при нулевой цене на нефть

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21.05.2020, 14:53, Новости дня

Министерство финансов выяснило, что с рублем при нулевой цене на нефть не случится «ничего особенного», сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы».

«Впервые за все время мы видим относительно небольшую волатильность финансовых рынков, в том числе и валютного рынка в ситуации, когда экономика получила двойной шок. Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет. И вот было – и ничего особенного не было по большому счету. Это, конечно, невозможно было себе представить 10–15 лет назад, но даже и пять лет назад», – передает РИА «Новости» слова Моисеева.

Напомним, котировки фьючерсов на нефть WTI 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. В день падения этих фьючерсов курс рубля к доллару ослаб примерно на 1,5 рубля относительно уровня предыдущего закрытия – до 75,55 рубля.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, почему рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть и разъяснила, какое испытание ждет рубль летом.



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