 

«С женой расписались через 3 дня после знакомства»: Юрий Грымов рассказал о супруге

21.05.2020, 14:53, Разное

Российский режиссёр театра и кино, сценарист и продюсер Юрий Грымов пояснил о своей супруге. В программе «Судьба человека» художественный руководитель студии «ЮГ» и театра «Модерн» признался, что с женой он расписался через 3 дня после знакомства.
54-летний режиссёр, который уже 30 лет счастлив в браке с Ольгой Грымовой, сообщил, что познакомился с будущей супругой на работе. «Я однажды подвез девушку, калымил в те годы таксистом по Москве». По словам руководителя «ЮГа» и «Модерна», тогда у нее был другой молодой человек, с которым у них планировалась свадьба. «Я об этом, конечно, в момент нашего знакомства не знал. Родители её нас пытались разлучить», – признался Грымов.

Режиссёр отметил, что для супруги такой скорый союз был большим испытанием, поскольку брак требует тонкой настройки, и люди должны воспринимать друг друга целиком. Юрий Грымов считает, что если у человека нет любви к партеру, то он никогда не будет с ним счастлив.



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