 

Киевский суд обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в дела Украины

21.05.2020, 14:53, Новости дня

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора страны Виктора Шокина.

Об этом со ссылкой на реестр судебных решений информирует РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Предсказано бегство Зеленского в случае провала сделки с МВФ

10.05 / Эксперт объяснил взрыв бака российского «Фрегата» в космосе

21.04 / Ленин с помощью RT призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

19.05 / Власти Челябинска решили убрать из парка высаженные «партизанами» ивы

07.04 / Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

09.05 / Музыканты из разных стран поют песни о Великой Победе

19.05 / СК выясняет обстоятельства ЧП в обнинской лаборатории

16.04 / Ажиотаж вокруг COVID-19: воронежских кондитеров вдохновила туалетная бумага

07.04 / За сутки в Италии 604 человека умерли, у 880 выявили коронавирус. Власти говорят, что эпидемическая кривая пошла вниз

02.04 / В РФ пикап Isuzu D-Max получил спецверсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска