Киевский суд обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в дела Украины

21.05.2020, 14:53, Новости дня

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора страны Виктора Шокина.

Об этом со ссылкой на реестр судебных решений информирует РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.