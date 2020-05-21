Украинский телеканал решили проверить из-за показа карты страны без Крыма

21.05.2020, 14:49, Новости дня

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет инициированную СБУ внеплановую проверку телеканала «1+1» из-за показа в новостях карты Украины без Крыма, сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым», – сообщается на сайте нацсовета.

Уточняется, что телеканал взял карту, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot – энергетической биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

В нацсовете отметили, что проверка пройдет после завершения карантина. По результатам проверки регулятор примет законодательно обоснованное решение.

Ранее в эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть России.

Также в январе посольство Украины в Великобритании потребовало от британской газеты Daily Mail назвать Крым украинским в публикации, где полуостров указан территорией России.