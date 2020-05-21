Госдума во втором чтении приняла проект закона о неотложных мерах поддержки экономики

21.05.2020, 14:49, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о принятии неотложных мер по устойчивому развитию экономики и предотвращению последствий распространения коронавируса.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесен в Госдуму 7 мая правительством, передает ТАСС.

Документ разработан для урегулирования правоотношений, которые возникают в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы из-за распространения новой коронавирусной инфекции, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в подготовке ко второму чтению задействовали 12 комитетов Госдумы. По его словам, это «действительно очень большой законопроект», в котором самые важные поправки касаются поддержки МСП, налогообложения самозанятых, туризма и увеличения детских пособий.

В рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта о мерах поддержки экономики Госдума одобрила поправки, предоставляющие самозанятым налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Они смогут использовать его в том числе в 2021 году, если в этом году не успеют потратить, передает РИА «Новости».

Третье чтение состоится 22 мая.

Ранее президент Владимир Путин поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, а также предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. К 1 июня такую помощь получат более 670 тыс. самозанятых, на счета которых поступит по 12 тыс. 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

Также законопроект допускает использование налогового капитала как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. Воспользоваться капиталом смогут только предприниматели, которые зарегистрировались самозанятыми до 1 июня текущего года.

Специальный налоговый режим для самозанятых работает с 2019 года. В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, с 2020 году – в 23 регионах. Для этого нужно только установить на смартфон приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если работают с гражданами, и 6% – с юридическими лицами.

В остальных регионах режим будет запущен с 1 июля.

11 мая президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.