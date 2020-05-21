 

Минтруд раскрыл средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 году

21.05.2020, 14:49, Новости дня

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 496 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – передает РИА «Новости» слова министра.

Как сказал Котяков, в прошлом году в ПФР поступило на 511 млрд больше, чем в 2018 году, при этом 61% доходов составили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Таким образом, доходы бюджета Пенсионного фонда превысили прогнозные показатели на 1,5% и составили 8 трлн 781 млрд рублей», – отметил он.

Отметим, в 2019 году ПФР выполнил социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, а также по повышению пенсионного материального обеспечения граждан в установленные сроки и в полном объеме, заключил глава Минтруда.

Пенсионный Фонд РФ в конце прошлого года пообещал увеличение пенсий в 2020 году. Кроме того, глава ведомства Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.



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