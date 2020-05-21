В «сексуальном скандале» вокруг Джонсона не увидели криминала

21.05.2020, 14:48, Новости дня

В отношении премьера Великобритании Бориса Джонсона не будут возбуждать уголовное дело в связи с подозрениями Лондонской ассамблеи о том, что он, будучи мэром Лондона, якобы обеспечивал преференции для американской бизнес-леди Дженнифер Аркури.

В конце сентября 2019 года Лондонская ассамблея попросила независимую комиссию по полицейской этике расследовать, действительно ли Джонскон, будучи главой британской столицы, обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой Аркури, передает РИА «Новости».

Тогда, по данным СМИ, фирма Аркури якобы получила грант в 100 тыс. фунтов, а также пользовалась широкими контактами в сфере торговли.

Сам Джонсон утверждал, что в его действиях нет ничего противозаконного, а Ааркури на просьбу рассказать об отношениях с мэром Лондона заявила, что их личная жизнь никого не касается. Джонсон находился на посту мэра Лондона два срока, c 2008 по 2016 год.

«Сегодня Независимая комиссия по полицейской этике проинформировала Бориса Джонсона и надзорный комитет Лондонской Ассамблеи о том, что не будет проводить уголовного расследования в связи с подозрениями, что господин Джонсон использовал свое положение мэра Лондона для того, чтобы содействовать и вознаграждать американскую бизнес-леди Дженнифер Аркури. Независимая комиссия по полицейской этике не обнаружила свидетельств того, что господин Джонсон повлиял на выплату каких-либо спонсорских средств госпоже Аркури или что он как-то повлиял или играл активную роль в обеспечении ее участия в торговых делегациях», – говорится в сообщении контролирующего органа.

Однако в ходе расследования выяснилось, что Джонсона и Аркури могли связывать близкие отношения, о которых могли знать люди, которые принимали решения о спонсорских средствах и формировании торговых делегаций, и этот факт мог влиять на их решения.

«Наше расследование привело к заключению, что со стороны господина Джонсона было бы мудро заявить о конфликте интересов, и тот факт, что этого сделано не было, мог представлять собой нарушение общих принципов поведения в рамках кодекса поведения, принятого надзорным комитетом Лондонской Ассамблеи в 2012 году. Но, поскольку о потенциальном уголовном преступлении речи не идет, этот вопрос предстоит изучить надзорному комитету Лондонской Ассамблеи», – сообщила Независимая комиссия по полицейской этике.

Надзорный комитет Лондонской Ассамблеи в ответ на постановление заявил, что продолжит изучать вопрос о связи Джонсона и Аркури.

27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.