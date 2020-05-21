 

ОСК расторгла контракт с подрядчиком по модернизации «Адмирала Кузнецова»

21.05.2020, 14:48, Новости дня

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

Рахманов заверил, что смена подрядчика по контракту на модернизацию не скажется на сроках работ, передает РИА «Новости». Модернизация, по его словам, завершится в 2022 году.

В апреле СМИ сообщали, что из-за проблем с подрядчиком, занимающимся модернизацией корабля – петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» – сроки работ по усовершенствованию дока, где проходит ремонт авианосца, откладываются минимум на год. По данным прессы, ОСК пригрозила подрядчику расторжением контракта.

Напомним, в декабре президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Начал работу посвященный празднованию 75-летия Победы раздел на сайте акции #МыВместе

03.04 / В пустыне на границе Казахстана и Туркменистана несколько дней стоят 80 фур с водителями из РФ и Беларуси

22.04 / ВЦИОМ спрогнозировал явку на голосовании по Конституции

19.05 / Синоптики дали прогноз на июнь

13.04 / В ГСЧС назвали фейком информацию об угрозе хранилищам ядерных отходов из-за пожара в Чернобыле

04.04 / «Неестественная мимика и раздутое лицо»: Виктория Боня публично унизила Алену Шишкову

02.05 / “Я не боюсь мести, я ее ожидаю”. Мэр Черкасс прокомментировал возможные последствия из-за смягчения карантина

18.05 / Россия отменила требование о раздельной перевозке продуктов и непродовольственных товаров

02.04 / Опрос: Хуже всего украинцы относятся к Ермаку, лучше всего – к Зеленскому

06.05 / Украинский медбрат: Когда я говорил, что врач в Украине получает €200−400, а медсестры – чуть больше €100, итальянцы переспрашивали: “За час?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска