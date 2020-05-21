 

В Роспотребнадзоре заявили о выходе на плато по коронавирусу

21.05.2020, 14:48, Новости дня

В РФ на протяжении восьми дней отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом, можно говорить о выходе на плато, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Вместе с тем в стране отмечается период стабилизации, то есть за восемь дней у нас не было ни пикового подъема, ни пикового снижения. Можем говорить о некой стабилизации эпидемиологической ситуации, о так называемом плато. Стабилизация говорит о том, что мы будем надеяться, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения как бы пройдена, она будет примерно на таком уровне», – передает его слова ТАСС.

Горелов отметил, что именно восемь дней – по методике Роспотребнадзора, тот срок, за который регион проходит определенный рубеж по эпидемической ситуации. Губернатор региона и главный государственный санитарный врач принимают решение, готов ли субъект Федерации к переходу на следующий этап снятия ограничений. В РФ отсчет начался с 12 мая, когда завершился общий для страны период нерабочих дней.

Но если в течение следующих восьми дней эпидемиологическая ситуация изменится в худшую сторону, то нужно будет вернуться на предыдущий этап ограничений, сказал Горелов. По его словам, плато может продлиться около двух-трех недель.

«Это по-разному, так как у нас с вами с помощью проведенных своевременных санитарно-карантинных мероприятий эпидситуация сглажена, у нас не было пикового роста, экспоненциальной нагрузки, по классике жанра обычно это недели две-три. У нас очень гибкая система перехода и с большим правом для регионов, у нас нет какого-то железного правила, чтобы вся страна одномоментно переходила с этапа на этап снятия ограничительных мероприятий, потому что регионы принимают самостоятельное решение», – отметил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина, в свою очередь, заявила, что в РФ в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, передает РИА «Новости».

«Вы уже сказали о том, что ситуация эпидемиологическая в стране стабилизируется. В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель», – сказала Попова.

За последние сутки в РФ выявлено 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 127 летальных исходов, полностью выздоровели 7 тыс. 289 человек.



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