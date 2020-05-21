Около 2,2 миллионов британцев стали больше курить во время пандемии COVID-19

21.05.2020, 14:30, Разное

Еще 4,8 миллиона жителей Великобритании курят столько же, сколько и до пандемии, 1,9 миллионов курильщиков сократили ежедневное количество сигарет, сообщает The Guardian со ссылкой на данные онлайн-трекера исследовательского проекта YouGov Covid-19. Эти выводы были сделаны по результатам репрезентативного опроса, в котором участвовали 2000 человек.

Британцы, опрошенные изданием, заявили, что стали больше курить на фоне стресса и повышенной тревоги из-за ограничительных мер, а также из-за относительной свободы на удаленной работе. Для ряда опрошенных курение было единственным поводом выйти из дома. Некоторые женщины стали больше курить от скуки и тревоги по поводу того, что могут набрать вес в самоизоляции.

Медицинский советник Британского фонда легких (British Lung Foundation) Ноэль Бакстер (Noel Baxter) заявил, что для курильщиков жизненно важно как можно скорее избавиться от дурной привычки, поскольку у них больше шансов тяжело заболеть COVID-19. По его словам, курильщики в пять раз чаще заболевают гриппом и в два раза чаще пневмонией, так как курение воздействует на легочную и иммунную систему. Бакстер порекомендовал использовать антиникотиновые пластыри и жевательную резинку, либо же перейти на вейпы, которые считаются менее опасными, чем сигареты.

В середине мая Министерство здравоохранения Франции сообщило о том, что после введения ограничительных мер французы стали больше курить.

Опрос показал, что во время самоизоляции 27% курильщиков стали курить заметно чаще. 94% респондентов, которые курят ежедневно, признались, что стали выкуривать на пять сигарет в день больше. В первую очередь это молодые люди от 25 до 34 лет (41% опрошенных) и те, кто работает удаленно из дома (37%). В то же время 55% опрошенных заявили, что курят столько же, сколько и до карантина, а 19% сократили ежедневное количество сигарет.

При этом употреблять спиртное французы стали реже во время карантина — об этом заявили 24% опрошенных. Больше пить стали 11% респондентов, большинство из которых — люди моложе 50 лет и родители с детьми до 16 лет.