 

Глава Минпросвещения заявил об отмене выпускных экзаменов в 9-х классах

21.05.2020, 14:30, Новости дня

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдет аттестация в одиннадцатых классах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов заявил, что «выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам», передает РИА «Новости».

«Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно – до 15 июня», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проверить знания учащихся в сентябре.



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