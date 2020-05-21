 

Чиновник из Перу прикинулся мертвым для избежания наказания за нарушение карантина

21.05.2020, 14:30, Новости дня

Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна в Перу забрался в гроб и прикинулся мертвым, чтобы его не поймали за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих в стране на фоне пандемии коронавируса, информирует местная газета Comercio.

Глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес в понедельник вечером выпивал с приятелями, когда агенты национальной полиции решили проверить соблюдение карантинных мер. Чиновник попытался спрятаться в гробу, чтобы стражи порядка подумали, что он умер от коронавируса. Его друзья сделали так же. Позже в СМИ появилось фото, где мэр лежит в открытом гробу с маской на лице, передает РИА «Новости».

Однако полицейские на уловку не попались и задержали Урбина Торреса и его приятелей. При этом глава района был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее местные жители обвиняли мэра в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает должных мер для борьбы с инфекцией. По данным издания, которое цитирует местных жителей, из 54 дней карантина Урбина Торрес находился в Тантаре всего восемь дней.

При этом сам глава района опровергает это и утверждает, что покидал местность только для решения вопросов.

Президент Перу Мартин Вискарра продлил карантин в стране из-за коронавируса до 24 мая. В большинстве регионов страны комендантский час действует с 20.00 до 4.00. В северных регионах – с 16.00 до 4.00. В Перу зарегистрировано более 104 тыс. случаев заболевания коронавируса.

Ранее вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после видео с шашлыками во время самоизоляции. 



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