Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту

21.05.2020, 14:30, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады, сообщила пресс-служба офиса президента.

«Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

В Канаде не существует должности президента. Формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II, правительство возглавляет премьер-министр Джанстин Трюдо.

Позже пресс-служба исправила свое сообщение, заменив президентов на «лидеров».

Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети.