СМИ: США могут пойти на временное продление договора СНВ-3

21.05.2020, 14:25, Новости дня

Администрация Дональда Трампа взвешивает стратегию, которая состоит в том, чтобы не допустить истечения заключенного при Бараке Обаме ядерного договора, одновременно стремясь к заключению более масштабного соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

Об этом сообщает издание Politico.

Ссылаясь на неназванных бывших и нынешних сотрудников администрации, газета пишет, что в рамках этого плана Белый дом пойдет на временное продление договора СНВ-3, одновременно добиваясь нового соглашения с Москвой при попытках убедить Китай сесть за стол переговоров.

По данным Politico, Госдепартамент и Совет национальной безопасности рассматривают такую формулу как перспективный путь как для предотвращения истечения договора СНВ-3 в феврале, так и для достижения по крайней мере принципиального согласия России с более всеобъемлющими ограничениями на ядерное оружие.

«Можно использовать оба подхода или их сочетание», – приводит газета слова представителя Госдепартамента, просившего не называть его имени.

Договор СНВ-3, подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Владимиром Путиным в 2010 году, ограничивает количество единиц стратегического ядерного оружия для каждой из сторон 1550. Он также включает подробные методы верификации, включая инспекции на местах, чтобы обеспечить соблюдение договора обеими сторонами.