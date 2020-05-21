Вице-президент США посетил ресторан, который на днях вновь открыл свои двери

21.05.2020, 14:25, Новости дня

ОРЛАНДО – Это был символический акт. Вице-президент США Майк Пенс вошел в бургерную и заказал ланч.

В обычных условиях на это не обратили бы особого внимания. На фоне пандемии, однако, это был особенный акт, призванный переключить внимание с общенациональной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на восстановление экономики.

Пенс вошел в бар Beth’s Burger в Орландо вместе с губернатором Флориды Роном Десантисом, подошел к кассе и заказал чизбургер с маринованным огурцом и картошкой фри. Вице-президент заплатил за себя и за губернатора – в общей сложности 24 доллара 72 цента.

Это была символическая сумма, направленная на восстановление экономики Солнечного штата, которая сильно зависит от туризма и серьезно пострадала от коронавируса.

Перед тем как сесть за стол и приступить к еде, вице-президент и губернатор пообщались с посетителями, которые хотели говорить о баскетболе, а не о пандемии или политике.

Никто не носил маски.

Некоторые увидят в, казалось бы, обыденном действии Пенса, заказе еды, смешанный сигнал, посланный в то время, когда коронавирус, уже инфицировавший полтора миллиона американцев и унесший жизни более 93 тысяч человек, продолжает распространяться в некоторых районах страны.

«Мы знаем, что мы замедлили распространение. Но теперь мы открываемся», – сказал вице-президент владельцу ресторана Бет Стил.

«Мы готовы вернуться к работе», – ответила Стил, заявив, что она потеряла 80 процентов бизнеса во время карантинных мер, работая только на вынос и на доставку.

Ресторан возобновил обслуживание внутри заведения с наполняемостью 25 процентов в понедельник и 50 процентов во вторник.