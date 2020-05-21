 

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

21.05.2020, 14:20, Новости дня

Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с распространением коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин.

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно", — сообщил глава государства, открывая сегодня совещание о ситуации в системе образования. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

Президент подчеркнул, что единый государственный экзамен для выпускников 11 классов необходимо провести по всей стране. Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.

При этом он отметил, что сдавать экзамен будут только те, что в этом году хочет поступать в высшие учебные заведения. Аттестаты при этом выдадут всем учащимся.

Говоря о дистанционном обучении, Владимир Путин отметил, что такая форма оправдала себя, хотя сложности и были. При этом он подчеркнул, что речи о том, чтобы заменить традиционное обучение дистанционным не идет.

"Все слухи, что дистанционное образование заменит традиционное, воспринимаю как провокацию", — отметил президент.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Генсек ООН отреагировал на отказ Трампа финансировать ВОЗ

26.03 / Емец заявил, что количество жертв коронавируса в Украине может стать катастрофическим. Видео

24.04 / В Испании от коронавируса скончались 367 человек. Это минимальные суточные потери за месяц

10.05 / Коронавирус пробирается в ближайшее окружение Трампа

19.05 / Медведев заявил о неизбежности электронного голосования в современных условиях

01.05 / Боррель назвал Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”

07.05 / Кандидат в президенты Польши предложил «заменить» F-35 на армию медсестер

02.05 / Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

13.05 / В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет

08.04 / Сирия попросила у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска