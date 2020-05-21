Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

21.05.2020, 14:20, Новости дня

Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с распространением коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин.

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно", — сообщил глава государства, открывая сегодня совещание о ситуации в системе образования. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".

Президент подчеркнул, что единый государственный экзамен для выпускников 11 классов необходимо провести по всей стране. Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.

При этом он отметил, что сдавать экзамен будут только те, что в этом году хочет поступать в высшие учебные заведения. Аттестаты при этом выдадут всем учащимся.

Говоря о дистанционном обучении, Владимир Путин отметил, что такая форма оправдала себя, хотя сложности и были. При этом он подчеркнул, что речи о том, чтобы заменить традиционное обучение дистанционным не идет.

"Все слухи, что дистанционное образование заменит традиционное, воспринимаю как провокацию", — отметил президент.