Легендарному крейсеру “Аврора” – 120 лет

21.05.2020, 14:20, Новости дня

Кораблю-легенде "Авроре" — 120 лет. Отмечать это событие собирались широко, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. О том, как отпразднуют день рождения легендарного крейсера, сегодня рассказал его командир Юрий Шишкарев.

Как уточнил офицер, ограничительные меры в городе пока не отменены. Так что пышные торжества придется отложить до лучших времен. Сейчас "Аврора" соблюдает строгий режим самоизоляции. Каждые два часа на верхней палубе проводится дезинфекция. Экипажу регулярно меряют температуру, все соблюдают масочно-перчаточный режим.

24 мая планируется провести торжественное построение личного состава с подъемом флага. Лучших членов экипажа наградят. Ну, а после завершения карантина на борт знаменитого крейсера обязательно позовут ветеранов для вручения памятных медалей, выпущенных к юбилею "Авроры".

"Аврору" спустили на воду в мае 1900 года, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург". И началась бурная жизнь корабля. Крейсер принимал участие в Русско-японской войне, Цусимском сражении, Первой мировой. Ну, а в 1917-м "Аврора" стала символом Октябрьской революции, дав холостой выстрел — сигнал к началу штурма Зимнего дворца. В годы Великой Отечественной экипаж судна участвовал в обороне Ленинграда. У причала на Петроградской набережной "Аврора" — с 1948 года. Корабль с экипажем в 30 человек по-прежнему в составе Военно-морского флота России.

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ГТРК "Санкт-Петербург"