Московский депздрав: людей с иммунитетом к коронавирусу изолировать не будут

21.05.2020, 14:20, Новости дня

Департамента здравоохранения Москвы опроверг слухи о том, что людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу COVID-19 планируется изолировать. В депздраве подчеркнули, тем, у кого выявлены иммуноглобулины G (IgG), говорящие об иммунитете к вирусу, постановления или предписания о самоизоляции не выдаются.

Не исключено, что человек с таким тестом на G-иммуноглобулин был инфицирован SARS-CoV-2 или перенес инфекцию в скрытой форме. Риск, что вирус в организме еще может какое-то время присутствовать, есть. Такие пациенты могут некоторое время представлять опасность для окружающих, отметил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты, — цитирует Алексея Мазуса "Интерфакс". — Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек".

Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус добавил, что когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает "бороться" с ним, вырабатывая антитела. Именно этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной – появляются симптомы, характерные для болезни.

При этом организм вырабатывает сначала защитные антитела — иммуноглобулины М (IgM), а затем иммуноглобулины G (IgG). Если заболевание протекает и протекало бессимптомно, то встречался ли человек с возбудителем, можно только по наличию антител.

С 15 мая в Москве проводится массовое тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. Каждые три дня 70 тысячам москвичей по смс будет приходить приглашение на етстирование.

Первая волна коронавируса в России идет на спад. При этом на 21 мая в РФ выявлены 317 тысяч 554 инфицированных COVID-19, 3 тысячи 99 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции умерли. Выздоровели 92 тысячи 681 человек. При этом в последнее время все чаще регистрируются легкие формы заболевания, когда пациенты испытывают лишь легкое недомогание, слабость и насморк.