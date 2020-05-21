Депздрав Москвы опроверг сообщения о планах изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

21.05.2020, 14:16, Новости дня

Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что люди с выявленным иммунитетом к COVID-19 якобы будут изолированы.

В сообщении на сайте департамента указывается, что эта информация «не соответствует действительности».

«Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», – подчеркивает ведомство.

Отмечается, что в то же время такой результат теста свидетельствует, что пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. При этом сохраняется риск, что «вирус в организме может еще какое-то время присутствовать».

«Пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», – приводятся слова главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции, члена клинического комитета ДЗМ Алексея Мазуса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.