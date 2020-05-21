В ВОЗ заявили о высоком уровне информационной системы здравоохранения в России
21.05.2020, 14:16, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения сотрудничает с Россией на протяжении многих лет и видит высокий уровень информационной системы здравоохранения в стране, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
«Сотрудничество с Россией на протяжении многих лет, а также интенсивный обмен опытом на уровне экспертов говорят о высоком уровне информационной системы здравоохранения в стране», – сказала она газете ВЗГЛЯД.
Она добавила, что в РФ разработано методологическое руководство по кодированию смертей от коронавируса, с начала года уделяется «большое внимание всем случаям смерти от всех типов пневмоний».
«Российское свидетельство о смерти соответствует международным образцам, и процесс определения и кодирования смертей также соответствует передовой международной практике», – сказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ в интервью газете ВЗГЛЯД объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
Ранее в четверг в Кремле заявили, что данные о смертности в РФ от заболевания, вызываемого коронавирусом, являются точными. Зампред правительства Татьяна Голикова говорила, что смертность от коронавируса в РФ составляет 0,95%.
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