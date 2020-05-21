 

В ВОЗ заявили о высоком уровне информационной системы здравоохранения в России

21.05.2020, 14:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения сотрудничает с Россией на протяжении многих лет и видит высокий уровень информационной системы здравоохранения в стране, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Сотрудничество с Россией на протяжении многих лет, а также интенсивный обмен опытом на уровне экспертов говорят о высоком уровне информационной системы здравоохранения в стране», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

Она добавила, что в РФ разработано методологическое руководство по кодированию смертей от коронавируса, с начала года уделяется «большое внимание всем случаям смерти от всех типов пневмоний».

«Российское свидетельство о смерти соответствует международным образцам, и процесс определения и кодирования смертей также соответствует передовой международной практике», – сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в интервью газете ВЗГЛЯД объяснила низкую смертность от коронавируса в России.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что данные о смертности в РФ от заболевания, вызываемого коронавирусом, являются точными. Зампред правительства Татьяна Голикова говорила, что смертность от коронавируса в РФ составляет 0,95%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Эксперт назвал конечную точку маршрута способного достроить «Северный поток-2» судна

04.05 / Додон поставил позицию Лукашенко по коронавирусу в пример «разным умникам»

01.04 / Против всех: Лукашенко раскритиковал массовую изоляцию в «тухлых квартирах»

10.04 / Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля

22.04 / Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном

29.04 / Ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой плановый полет над Балтийским морем

11.05 / “Сын будет тобой гордиться”: Нурмагомедов поддержал Фергюсона после его поражения

31.03 / В Виннице разработали первый в Украине протокол лечения больных COVID-19

01.04 / Российские ученые утверждают, что нашли средство борьбы с коронавирусом

28.03 / Премьер Эстонии на русском языке обратился к народу по поводу коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска