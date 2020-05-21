 

Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

21.05.2020, 14:08, Новости дня

Российский лидер Владмир Путин заявил, что все слухи о замене традиционного образования дистанционным воспринимает как провокацию.

Глава государства отметил, что планирует в начале осени провести заседание Госсовета по образованию, передает РИА «Новости».

Также Путин отметил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании. 

Ранее в Минобрнауки сообщали, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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