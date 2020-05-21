В Сети появились мошеннические копии сайтов российских госорганов

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21.05.2020, 14:08, Новости дня

В Сети появились сайты, копирующие официальные порталы государственных органов, сообщила прокуратура Москвы.

«Мошенники создают сайты, внешне схожие по дизайну и доменным именам с официальными сайтами госорганов, и предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты», – сообщило ведомство в своем Instagram.

Прокуратура попросила пользователей не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать сомнительные интернет-страницы.

Также ведомство напомнило, что меры господдержки предоставляются без предоплаты, комиссии, их осуществляют только государственные органы.

Ранее сообщалось, что в ходе «работы» по тестированию мобильных приложений злоумышленники могут получить удаленный доступ к телефону и получить возможность пользоваться банковским приложением своей жертвы.



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