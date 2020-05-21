«Ослабление карантина приведет к росту числа больных»

21.05.2020, 14:00, Разное

Вирусолог Павел Волчков — о рисках снятия ограничений.

В некоторых российских регионах с 12 мая начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова за день до этого пояснила о готовности 11 российских регионов к поэтапному снятию ограничений. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Новой» об опасности спешки и роли тестов на антитела в этом процессе.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков

— Когда, по вашему мнению, целесообразно отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса?

— У нас всегда баланс мер: есть меры, продиктованные необходимостью здравоохранения, и есть экономические меры. Тотальное продление карантина означает: да, действительно, мы пытаемся предотвратить рост заболевших COVID-19, но тем не менее это payback, экономика будет все сильнее страдать от этого карантина.

Сейчас по-прежнему достаточно большие цифры ежедневно. Полностью здоровых пациентов и тех, у кого положительная динамика, начали выписывать совсем недавно. Сейчас стараются госпитализировать только гипотетически тяжелых больных и средних, но с негативной динамикой. Это делается для того, чтобы не переполнять клиники, чтобы иметь возможность оказать помощь тяжелым или прогнозируемо тяжелым пациентам — людям в группе риска, у которых, допустим, динамика по КТ негативная. Тут важно сделать именно правильную сортировку пациентов и на уровне скорой помощи, и уже в клинике, чтобы в клиниках лежали те, кому именно нужно оказывать помощь.

— К чему может привести преждевременный отказ от ограничений?

— Отказ от отдельных карантинных мер с точки зрения текущей эпидемиологической ситуации вызовет увеличение числа больных. На сколько — в зависимости от того, какая мера будет предписана. Любое упрощение карантинных мер так или иначе приведет к увеличению цифр.

Система здравоохранения к этому готовится, не знаю, насколько готова, но готовится.

На данный момент у нас достаточно хорошие цифры по летальным больным в пересчете на 1 млн популяции. Это значит, что мы сейчас качественно оказываем реанимационную помощь таким тяжелым больным. Важно, чтобы не была превышена емкость клиник, реанимационных отделений, клиник интенсивной терапии, чтобы поступающим больным все так же оказывалась необходимая, оперативная помощь по предотвращению, например, цитокинового шторма. Тут перед государством стоит на самом деле очень тяжелый выбор по поводу того, нужно ли отменять карантинные мероприятия.

Если поспекулировать, полная отмена карантинных мероприятий приведет сейчас к взрывному росту числа больных и, значит, к резкому увеличению тяжелых больных. Если клиники будут переполнены, это будет грозить увеличением летальности. Будет умирать больше людей, чем умирают сейчас.

Тут такой гуманитарно-финансово-экономический компромисс.

— Но маски и перчатки надо продолжать носить?

— В условиях объявленной и незаконченной пандемии меры по ограничению дистанции, ношению масок и перчаток будут сохраняться как можно дольше, и я считаю их логичными, рациональными. Пандемия в ближайшие месяцы точно никуда не уйдет, ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции крайне целесообразно.

— Власти Москвы объявили о запуске массового тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Как это может помочь в борьбе с пандемией? Для чего это нужно?

— Именно массовое тестирование, если это все свести в большую базу, — классный способ. Это позволяет выявить, какой процент людей, условно, уже переболел например, на 18 мая. Если возьмут десять тысяч человек, и у 10% обнаружатся антитела, о чем мы можем судить? О том, что 10% человек уже переболели, у них есть иммунитет. Мы будем понимать, какое количество переболело и, значит, сможем оценить динамику. Мы же можем понять соотношение условно симптомных, то есть тяжелых, средних больных и легких или бессимптомных. Мы до сих пор не понимаем, какая пропорция между ними.

О COVID-19 на самом деле колоссальное количество данных. РФ занимает второе место по числу проведенных тестов после Соединенных Штатов, на самом деле это крутой показатель. У нас крайней высокая выявляемость среди всех стран. Это нам позволит более четко маневрировать между мерами, которые мы предпринимаем: по самоизоляции, организации постепенного выхода из карантинных мер.

Мой прогноз: по Москве реальная доля переболевших должна быть в районе 10–15%. Сейчас, по официальным данным, переболели более 146 тысяч человек, это примерно 1% от жителей города,

но этот 1% — преимущественно самые тяжелые или средней тяжести, которые реально протестировались. Если анализ на антитела выявит больший процент, то, конечно, это внесет серьезные коррективы в динамику карантинных мер и их снятие.

— В Европе постепенно начали отменять ограничения. Можно ли сказать, что это происходит успешно, особенно там, где было очень много заболевших, например, в Испании, Италии, Франции, Германии?

— Насколько я знаю, они начали только-только отменять карантин. Я бы ожидал и обратного скачка увеличения уровня инфицированных, потому что у них явно не нулевые показатели ежедневно. COVID-19 проявляется не сразу, он имеет отложенный эффект, то есть если на этой неделе отменили, то через неделю — десять дней стоит ожидать увеличение числа инфицированных. Люди, наверное, сейчас понимают всю сложность ситуации и будут предпринимать меры по самозащите, избегать ненужных контактов. В любом случае любое снятие ограничительных мер должно спровоцировать рост заболевших.

Если условно в стране переболели всего лишь 10–20%, то еще остается 80–90% непереболевших, это поведет за собой пикообразный рост.

Если доля переболевших существенно больше, а об этом нам могут сказать только массовые тесты на антитела, в районе 30–40%, то это хорошая предпосылка к тому, что СOVID-19 просто исчерпывается. Но пока это чисто гипотетически.

Мария Ефимова

Корреспондент