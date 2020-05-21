Выздоровевшая от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

21.05.2020, 13:55, Разное

Татьяне Навке потребовалась всего одна неделя, чтобы полностью вылечиться от коронавируса. Фигуристка уже выписалась из больницы и, очевидно, теперь будет соблюдать особый режим самоизоляции.

Тем временем ее супруг, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, продолжает лечиться от COVID-19, пишет НСН. Как ранее отмечала фигуристка, у мужа ситуация посложнее, однако не катастрофическая. Татьяна сообщала, что Дмитрий Сергеевич пошел на поправку, но о его выписке из медучреждения пока речи не идет.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 5:37 PDT

Напомним, коронавирус также подхватили министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Глава правительства Михаил Мишустин, который ранее также заразился COVID-19, уже выздоровел и продолжает исполнять свои обязанности.

По состоянию на 21 мая в России зафиксировано свыше 317 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 3 тысяч человек, выздоровели – почти 93 тысячи.