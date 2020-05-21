 

Режиссер фильма “Лед” отреагировал на нападки Тарасовой

21.05.2020, 13:55, Разное

Режиссер фильма “Лед” Олег Трофим отреагировал на критику тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Он рассказал, что принимает любое мнение с уважением. “Не смею обижаться на ее слова и в целом проношу это мимо себя”, – отметил кинодеятель.

Напомним, что в недавнем интервью для ютуб-канала Nostalgia Татьяна Тарасова разгромила картину “Лед”. По ее словам, в ленте нет художественной ценности. “Там только глупость, тупость и бездарность”, – высказалась тренер.



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