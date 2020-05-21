Эксперты выяснили происхождение гемоглобина

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21.05.2020, 13:54, Новости дня

С помощью статистических и биохимических методов для реконструкции и экспериментальной характеристики древних белков ученым удалось восстановить мутации, которые стали причиной появления в организме последнего общего предка человека и акул гемоглобина 400 миллионов лет назад.

Международной группе ученых удалось разработать ретроспективный метод восстановления белковых последовательностей. С помощью него эксперты смогли определить причину развития гемоглобина.

Эксперты обнаружили, что всего две мутации белков, которые произошли 400 миллионов лет назад, вызвали появление четырехкомпонентного комплекса гемоглобина с функцией связывания кислорода.



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