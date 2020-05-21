Изменения в питании способны защитить от рака молочной железы

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21.05.2020, 13:54, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что рацион, который богат омега-3 полненасыщенными жирными кислотами, способен защитить от развития рака молочной железы.

Ученые установили, что распространению клеток рака молочной железы препятствуют омега-3. Этот тип кислот провоцирует выработку Т-клеток, которые делают иммунную систему гораздо сильнее в борьбе с опухолями.

Было установлено, что большинство случаев рака молочной железы напрямую связаны с гормональным дисбалансом. По словам специалистов, изменения в питании и образе жизни способны снизить вероятность заболевания. К развитию этого вила рака также менее склоны те женщины, которые не употребляют алкоголь и не курят.



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