Разработан новый метод лечения медуллобластомы у детей

21.05.2020, 13:54, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что комбинация иммунотерапии с фактором некроза опухоли способна уничтожить смертельный тип опухоли головного мозга у детей.

Специалисты провели несколько экспериментов во время нового исследования, которые позволили им установить, почему иммунные ответы различаются между двумя разными моделями медуллобластомы у мышей. Одна модель с мутациями р53, а у другой они отсутствуют.

Обнаружилось, что на поверхности опухолей, у которых нет мутаций p53, не был найден важный белок, который называется основным комплексом гистосовместимости I. Белок MHC-I позволяет иммунной системе определять и уничтожать опухоли. По мнению ученых, добавление фактора некроза опухоли к иммунотерапии, при отсутствии мутации p53, способно принести пользу пациенту.