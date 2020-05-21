Политолог: Украина демонстрирует микроимперские признаки в конфликте с Болгарией

21.05.2020, 13:53, Новости дня

«Патриоты Украины любят обвинять Россию в имперских амбициях, однако после 1991 года признаки микроимперии демонстрирует как раз Украина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал разногласия Украины и Болгарии на фоне планов Киева разделить район проживания болгарской общины на пять частей.

«Для Украины скандалы с соседями и соседями соседей становятся нормой. Это уже не единичный случай, а тенденция, которая формирует определенное отношение к стране в Евросоюзе», – сказал Андрей Золотарев.

Политолог отметил, что с точки зрения Брюсселя недавние скандалы с этническими меньшинствами вроде поляков, венгров и румын, выглядят как абсолютно рутинные вопросы, которые по непонятным причинам превратились в политические конфликты.

«Если у официального Киева хватит ума не обострять – инцидент будет исчерпан. В противном случае Украине стоит ждать серьезных политических последствий на уровне структур Евросоюза. Например, в случае рассмотрения какого-либо вопроса о сотрудничестве голос Болгарии может быть решающим», – отметил собеседник.

«Патриоты Украины любят обвинять Россию в имперских амбициях, однако после 1991 года признаки микроимперии демонстрирует как раз Украина. Это исходит из тезиса о том, что украинцы – титульная нация, а всем остальным – молчать. Но, думаю, через какое-то время людям с такой позицией выльют ведро ледяной воды на голову», – заключил Золотарев.

Накануне стало известно о том, что Народное собрание Болгарии призвало правительство страны принять меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области, который украинские власти собираются разделить на пять общин.

В ответ на это МИД Украины заявил, что подобные вопросы «относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и что «попытки вмешательства иностранного государства неприемлемы».

Напомним ранее у Киева также возникла напряженность в отношениях с Венгрией на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.

Россия также выступает против нового закона, который значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.