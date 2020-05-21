Предложено ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

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21.05.2020, 13:53, Новости дня

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести в РФ уголовное наказание за «серые» зарплаты.

Сенатор направил предложение в общенациональный план по восстановлению экономики с предложением установить уголовную ответственность за зарплаты «в конверте» независимо от размера выплат, передает РИА «Новости».

«Уголовное наказание за «серые» зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий», – сказал парламентарий.

Он отметил, что в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.

«Главная цель – не отправить человека  под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать», – подчеркнул Артамонов. 

Он отметил, что «серые» зарплаты не только приводят к потерям бюджета, но и не позволяют гражданам реализовать их социальные права на социальное и медицинское страхование.

Сенатор напомнил, что на сегодняшний день наказание применяется только при «серой» зарплате от 100 тыс. рублей и выше. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, а также вернуть самозанятым гражданам выплаченные ими в 2019 году налоги. 



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