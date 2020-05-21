Под Ярославлем второй за неделю медведь вышел к людям

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21.05.2020, 13:53, Новости дня

В Ярославской области второй за неделю медведь вышел к людям, он прошелся по огороду жительницы Тутаевского района.

В соцсетях опубликовано видео, снятое жительницей Тутаевского района, на котором запечатлено, как медведь ходит по грядкам ее участка.

«По поступившей информации от жителей поселка Летешовка Тутаевского района еще один медведь был замечен в населенном пункте. Отметим, в этих местах медведи обитают давно, однако ранее открыто не выходили к человеку», – сообощил региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования, передает РИА «Новости».

Зампред областного комитета охраны и использования животного мира Владимир Сафонов пояснил, что в район отправили охотинспектора и охотоведов, чтобы пронаблюдать за животным.

«Скорее всего, медведя привлекли запахи пищевых отходов, которые в сельской местности часто складируют в компостные ямы. В этом месте близко к домам проходит лесной массив, нужно понимать, что в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя. В целях профилактики рекомендуем закрывать места накопления пищевых отходов, чтобы не привлекать животных», – отметил Сафронов.

В понедельник сообщалось, что таксист в Ярославле спас мужчину, на которого напал вышедший из леса медведь. Спаситель отвез пострадавшего в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.



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