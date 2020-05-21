Скандалы: Элада Нагорная скрылась за горами

21.05.2020, 13:50, Разное

Супругу экс-мэра Нижнего Новгорода следствие обвинило в неуплате налогов на 200 млн рублей

СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Элады Нагорной — ­жены осужденного экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. После ареста мужа с 2018 года госпожа Нагорная проживает за рубежом, и следствие посчитало, что она должна платить НДФЛ по ставке в 30%, так как не является налоговым резидентом РФ. Элада Нагорная сообщила, что от налоговых органов к ней не поступало никаких претензий, но в случае ошибки со своей стороны она готова выплатить долги.

В нижегородском СУ СК начали расследование в отношении Элады Нагорной — супруги бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в следственном управлении, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере». Как выяснил “Ъ-Приволжье”, следствие насчитало Эладе Нагорной более 200 млн руб. недоимки по уплате подоходного налога, потому что она не является налоговым резидентом Российской Федерации, так как длительное время проживает за рубежом, но получает доходы от бизнеса в Нижнем Новгороде. Элада Нагорная является одним из совладельцев группы компаний «Столица Нижний», которая управляет пятью крупнейшими торговыми центрами города, одноименным бизнес-центром и построила восемь жилых комплексов. По налоговому законодательству ставка НДФЛ на доходы нерезидентов составляет уже 30% (а не 13%, как для резидентов). За какой именно период госпоже Нагорной решили насчитать недоимку, в следствии не комментируют.

Элада Нагорная отсутствует в России около двух с половиной лет. Она вместе с детьми уехала за границу вскоре после ареста Олега Сорокина в декабре 2017 года. В марте 2019 года его приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 460,8 млн руб. в доход государства за соучастие в похищении Александра Новоселова, вывезенного милиционерами в апреле 2004 года в лес в рамках «оперативного эксперимента» для дачи показаний на заказчиков покушения на Олега Сорокина в 2003 году. Также Олега Сорокина признали виновным в получении в 2013 году «должностной взятки в виде услуги имущественного характера» от его приятеля Мансура Садекова. Во время одного из судебных заседаний он по-своему объяснил мотив скорого отъезда его семьи за границу. По его словам, силовики поставили под угрозу безопасность его жены и детей, распространив ложные сообщения в СМИ о том, что при обыске в их квартире якобы обнаружили более миллиарда рублей наличными. В действительности следователи изъяли у семьи Сорокиных 13,7 млн руб., $77 тыс. и €35,7 тыс.

Элада Нагорная, которая сейчас находится в Израиле, о претензиях следствия узнала 18 мая от своего адвоката, который пришел к следователю СУ СК и ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела. В разговоре с “Ъ-Приволжье” она сообщила, что крайне удивлена этим известием, так как свои доли в коммерческих фирмах отдала в доверительное управление, а налоговая инспекция Семеновского района, ранее проверявшая ее налоговые декларации о доходах и имуществе, не выявила каких-либо нарушений со стороны налогоплательщика. «Мне нужно время, чтобы разобраться во всей этой ситуации. Все налоги мы всегда платили вовремя и в полном объеме. Возможно, где-то я могла допустить ошибку.

Если эти претензии окажутся обоснованными, то, конечно, требуемая сумма будет уплачена в бюджет»,— сообщила “Ъ-Приволжье” госпожа Нагорная

Добавим, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ погашение суммы ущерба по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов автоматически влечет за собой прекращение этого дела. Некоторые нижегородские бизнесмены, которые становились фигурантами налоговых дел или получали акты налоговых проверок о недоимках, предпочитали заплатить требуемую сумму, а потом судились с госорганами, доказывая свою правоту и частично выигрывая споры по доначислению налогов. Так поступил, например, бывший депутат гордумы Алексей Гойхман, когда его заводу спецтехники «Нижегородец» несколько лет назад доначислили более 100 млн руб. Как отметил один из налоговых юристов, самый простой тактический шаг, который видится в случае с физическим лицом, — сдать уточненную декларацию за требуемый период, немного увеличив сумму доходов. Тогда налоговые органы будут обязаны заново провести камеральную проверку налогоплательщика.

Роман Кряжев