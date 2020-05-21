Скандалы: Ценный груз Игоря Шувалова

21.05.2020, 13:50, Разное

Самолёт руководителя Внешэкономбанка во время эпидемии слетал в Австрию, чтобы «забрать чемоданы»

В мае самолёты, которые предположительно используют глава «Роснефти» Игорь Сечин и бывший вице-премьер, руководитель Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов, ненадолго прилетали в Австрию, несмотря на запрет авиасообщения между этой страной и Россией в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет местная газета Wiener Zeitung со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Австрии.

Речь идёт о бизнес-джете Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YOIL, который, как писало агентство Reuters, является корпоративным самолётом «Роснефти», однако Сечин использует его для личных полётов. Второй бизнес-джет — Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW. Журнал Forbes утверждал, что самолёт принадлежит семье Шуваловых. Издание «МБХ-медиа» ранее выяснило, что оба лайнера были в Австрии в мае. Самолёт с номером LX-MOW провёл 70 минут в Зальцбурге, после чего вернулся во Внуково. Второй лайнер три дня находился в Вене, а затем также вылетел в Москву.

В австрийском Минздраве Wiener Zeitung пояснили, что для двух самолётов было сделано исключение как для трансферных рейсов без пассажиров. Самолёт, который связывают с Сечиным, проходил техобслуживание, а якобы шуваловский бизнес-джет забирал «чемоданы и другие вещи для людей, у которых второе место проживание в Австрии». Перелёт самолёта в Зальцбург, отмечает Wiener Zeitung, мог обойтись Шувалову в 35 000 евро.

Почему это важно

В Австрии семье Шуваловых принадлежит крупное поместье с домом площадью примерно 1500 квадратных метров, неоднократно обращал внимание оппозиционер Алексей Навальный. Формально семья Шуваловых арендует поместье у юридических лиц, собственником которых являются сами члены семьи. Фонд борьбы с коррупцией несколько лет назад также утверждал, что Шувалов использовал ещё один свой бизнес-джет для перевозки собак породы корги — их разводит жена нынешнего главы ВЭБ. У Сечина также немало элитной недвижимости, но о наличии такой в Австрии не сообщалось.

Обратите внимание

В феврале-марте самолёты российской элиты, в том числе Сечина и Патрушева, продолжали летать по всему миру, несмотря на усиление пандемии коронавируса в мире. После введения жёстких запретов на авиасообщение полёты приближённых к Путину россиян за границу существенно сократились, но не прекратились совсем. В частности, предположительно самолёт Шувалова в конце апреля также летал в Хельсинки.

Артем Губенко