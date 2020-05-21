Навку выписали из больницы после коронавируса

21.05.2020, 13:48, Новости дня

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, госпитализированная с коронавирусом вместе с мужем, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, выписалась из больницы.

«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», – рассказала Навка ТАСС.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом, он вместе с супругой Татьяной Навкой находился в больнице. Позже Навка описала симптомы коронавируса у себя и Пескова.

Напомним, коронавирус ранее выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.