В Турции предположили сроки возобновления авиасообщения с Россией

21.05.2020, 13:48, Новости дня

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой надеется, что приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с Россией возобновится с середины июля.

«Поездки в рамках внутреннего туризма начнутся с конца мая, и их количество продолжит расти в июне. Мы возлагаем надежды, что с середины июня со многими странами, в первую очередь с азиатскими и европейскими, начнет восстанавливаться авиасообщение. Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится с середины июля», – передает ТАСС слова главы Минкультуры республики.

Он также отверг вероятность отмены систем «все включено» и «шведский стол» в республике.

«Невозможно, чтобы системы «все включено» и «шведский стол» в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд «шведского стола». Выбранные блюда будут выдаваться поваром», – подчеркнул Эрсой.

Напомним, в среду глава минздрава республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция в июне не будет принимать туристов из РФ и других стран с большим числом случаев коронавируса.