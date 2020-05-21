 

В Турции предположили сроки возобновления авиасообщения с Россией

21.05.2020, 13:48, Новости дня

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой надеется, что приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с Россией возобновится с середины июля.

«Поездки в рамках внутреннего туризма начнутся с конца мая, и их количество продолжит расти в июне. Мы возлагаем надежды, что с середины июня со многими странами, в первую очередь с азиатскими и европейскими, начнет восстанавливаться авиасообщение. Я надеюсь, что авиасообщение с Россией возобновится с середины июля», – передает ТАСС слова главы Минкультуры республики.

Он также отверг вероятность отмены систем «все включено» и «шведский стол» в республике.

«Невозможно, чтобы системы «все включено» и «шведский стол» в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд «шведского стола». Выбранные блюда будут выдаваться поваром», – подчеркнул Эрсой.

Напомним, в среду глава минздрава республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция в июне не будет принимать туристов из РФ и других стран с большим числом случаев коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Подозреваемый в убийстве пяти человек на Рязанщине будет заключен под стражу

25.04 / Коронавирус в Италии. Число новых случаев заражения и суточные потери продолжают снижаться

08.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

15.04 / Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

02.05 / В метро Москвы решили начать продавать маски

12.05 / У тяжело переболевших COVID-19 обнаружили нарушения в работе иммунитета

07.05 / Литва обвинила Россию в «искажении» информации о Второй мировой

02.04 / В Израиле у главы Минздрава и его жены обнаружили коронавирус

23.04 / Экс-узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов

10.05 / МВД России заявило о снижении уровня домашнего насилия на самоизоляции. Правозащитники говорят об обратном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска