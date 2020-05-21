ВС восстановил в статусе дагестанского судью, ударившего человека за оскорбление матери

21.05.2020, 13:48, Новости дня

Верховный суд РФ восстановил в должности мирового судью Дагестана, который нанес удар другому мужчине в дорожном конфликте за оскорбление матери.

«Решение квалификационной коллегии судей Республики Дагестан (о досрочном лишении мирового судьи судебного участка № 30 города Кизилюрт – прим. ВЗГЛЯД) признано незаконным, необоснованным и немотивированным и отменено дисциплинарной коллегией», – сообщил Верховный суд, передает ТАСС.

По материалам суда, мировой судья Ш. ударил гражданина П. во время конфликта на дороге. Полиция не стала возбуждать в отношении судьи уголовное дело, но квалификационная коллегия судей Дагестана лишила его статуса за нарушение судейской этики.

«В судебном заседании установлено, что действия Ш. были спровоцированы П., который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери», – отмечается в сообщении.

Верховный суд признал, что Ш. допустил дисциплинарное нарушение, но отметил, что при лишении его статуса был пропущен срок в полгода, а также пояснил, что судья имеет положительную характеристику и имеет на иждивении жену и детей.

«Наложение дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи предусматривается в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и (или) Кодекса судейской этики», – отметил Верховный суд. Решение обжалованию не подлежит.

В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих. Судей планировалось привлечь за мошенничество и посредничество во взяточничестве, а также за фальсификацию доказательств.