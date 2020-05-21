На финишной прямой: Джуд Лоу и беременная Филиппа Коэн на шопинге в Лондоне

21.05.2020, 13:35, Разное

В середине марта СМИ впервые сообщили о том, что Джуд Лоу вновь станет отцом: папарацци подловили актера и его супругу Филиппу Коэн на прогулке в Примроуз-Хилл в Лондоне. Для 32-летней Филиппы этот ребенок станет первым, а для 47-летнего актера – шестым. Позавчера пару заметили в Лондоне во время шопинга.

О том, что супруги готовятся к рождению первого общего ребенка, стали говорить еще зимой, когда в интервью Daily Telegraph Лоу рассказал о своем желании расширить семью:

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн Филиппа КоэнНапомним, о романе Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн стало известно в июне 2015 года. В своих интервью актер не раз замечал, что в девушке его подкупила красота, интеллект, но главное – непубличность. Они встречались четыре года, прежде чем обменялись супружескими клятвами на скромной церемонии в мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере. В роли шафера выступил старший сын Джуда от брака с Сэди Фрост 22-летний Рафферти. Он опубликовал несколько сторис в своем Instagram, где позировал в костюме с бутоньеркой.

Для Джуда Лоу этот брак стал вторым. Ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. Супруги развелись в 2003 году после шести лет отношений. В этом браке у Лоу родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме них, у актера также есть еще двое внебрачных детей: 9-летняя дочь София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и 3-летняя Ада – от отношений с Кэтрин Хардинг.