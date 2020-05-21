 

Брэдли Купер проводит время на карантине с ЗОЖ-гуру Кристин О’Коннор

21.05.2020, 13:35, Разное

Если Брэдли Купер попадает под прицел папарацци, то в большинстве случаев – во время прогулки со своей дочкой Леей. Но на днях фотографы сделали исключение из правил и запечатлели актера на выходе из его дома в Нью-Йорке. И не одного, а на пару с ЗОЖ-гуру Кристин О’Коннор.

Брэдли КуперКристин О’Коннор с доме КупераВидеть в этих двоих намек на романтическую пару не стоит: Кристин – давняя подруга Брэдли, которая в том числе готовила его к роли в фильме “Американский снайпер” в 2014 году, помогая добиться необходимой формы. Помимо спорта, О’Коннор занимается приготовлением еды и является частным поваром звезды – на своей странице в Instagram, например, Кристин делилась снимком торта, который дарила Куперу на день рождения. Кроме Брэдли, О’Коннор близко дружит с моделью Тони Гаррн – у них есть общая компания по производству “зожных” продуктов питания Seia & Co.

Торт для Брэдли от КристинТони Гаррн и Кристин О’КоннорКристин О’КоннорИзвестно, что, помимо О’Коннор, следить за фигурой Куперу помогает звездный тренер Джейсон Уолш (тот самый, что на протяжении пяти месяцев встречался с актрисой Хилари Дафф). В резюме Уолша немало тренировок со знаменитостями – он занимался с Эммой Стоун, Бри Ларсон и многими другими.



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